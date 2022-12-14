Настасья Самбурская объяснила, почему не хочет иметь детей: «Не могу»

Артистка не раз говорила, что уже готова к семейной жизни, но вопрос с наследниками оказался для нее принципиальным.

Актриса Настасья Самбурская заявила, что не хочет ребенка. Роль одинокой мамы не кажется звезде сериала «Универ» привлекательной, хотя она и в состоянии обеспечить малышу все необходимое. Артистка не грезит материнством как таковым, ее мечта — семья, в которой родители любят друг друга и вместе заботятся о наследниках, пишет Газета.ру.

Самбурская ответила на вопросы своих подписчиков в личном блоге. Один из фолловеров припомнил ей слова об абсолютной готовности к семейной жизни. Но так как бойфренда у актрисы нет, очевидно, в самое ближайшее время обустроить гнездышко не получится. Настасья как-то проговорилась, что даже тело ее в последнее время «орет», требуя применения детородной функции.

Поклонник поинтересовался, почему знаменитость не решит проблему искусственным оплодотворением, раз так хочет малыша. Вызов показался звезде крайне нетактичным, но она все же решила объяснить свою позицию.

«Сперва я хотела ответить вам матом, но передумала. Я хочу семью, а не ребенка. И не думаю, что у меня настолько уж все ***** (плохо), что я не смогу встретить мужчину, а уж потом в отношениях зачать естественным путем», — написала Самбурская.

Самбурская не раз говорила, что очень хочет выйти замуж и стать мамой. Фото: Instagram* / samburskaya

Актриса была замужем единожды и довольно недолго. С 2017 по 2018 годы ее спутником был коллега по цеху Кирилл Дыцевич, брак их был еще короче — продлился всего два месяца. В интервью селебрити признавалась, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал абьюзу. Самбурская заметила, что часто выбирала мужчин, с которыми у нее складывались токсичные отношения. Теперь она старается избегать подобных связей.

Ранее, писал 5-tv.ru, психолог Лина Дианова раскрыла причину одиночества Настасьи Самбурской.

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