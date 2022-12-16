Худеем в Новый год: какой из традиционных новогодних салатов самый калорийный

Как вкусно поесть на Новый год и при этом не набрать лишние килограммы?

В «Оливье» и «Сельди под шубой» достаточно много калорий, чтобы нанести удар по фигуре и здоровью, рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

Врач отметила, что традиционные новогодние салаты, такие как «Оливье», «Сельдь под шубой» и «Мимоза» очень калорийны из-за майонеза, которым они заправляются, и термической обработки других ингредиентов.

«Термическая обработка овощей, которые входят в их состав, разрушает клетчатку, повышает гликемический индекс продукта, а значит, от них мы легко полнеем. Кроме того, под действием температуры в большей или меньшей степени разрушаются витамины, а значит ничего хорошего от продукта, который в свежем виде был полезен, ждать не приходится», — объяснила эксперт в беседе с изданием «Газета.ру».

Врач уверена: наименьшую угрозу для фигуры представляет «Мимоза» из-за низкой калорийности. Также эксперт посоветовала поставить на новогодний стол «Греческий салат», который имеет более низкий гликемический индекс и содержит много клетчатки, витаминов и микроэлементов. Кроме того, заправка этого салата — источник полезных жиров, омега-6, витаминов А и Д. Она напомнила, что полезные растительные масла улучшают желчеоттток, поэтому являются более полезным вариантом в качестве заправки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не поправиться после новогодних праздников.