Худеем в Новый год: какой из традиционных новогодних салатов самый калорийный

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 61

Гастроэнтеролог Гаврилова: «Мимоза» безопаснее для фигуры, чем «Оливье» и «Сельдь под шубой»

Худеем в Новый год: какой из традиционных новогодних салатов самый калорийный

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Читайте нас в: Дзен Новости

Как вкусно поесть на Новый год и при этом не набрать лишние килограммы?

В «Оливье» и «Сельди под шубой» достаточно много калорий, чтобы нанести удар по фигуре и здоровью, рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

Врач отметила, что традиционные новогодние салаты, такие как «Оливье», «Сельдь под шубой» и «Мимоза» очень калорийны из-за майонеза, которым они заправляются, и термической обработки других ингредиентов.

«Термическая обработка овощей, которые входят в их состав, разрушает клетчатку, повышает гликемический индекс продукта, а значит, от них мы легко полнеем. Кроме того, под действием температуры в большей или меньшей степени разрушаются витамины, а значит ничего хорошего от продукта, который в свежем виде был полезен, ждать не приходится», — объяснила эксперт в беседе с изданием «Газета.ру».

Врач уверена: наименьшую угрозу для фигуры представляет «Мимоза» из-за низкой калорийности. Также эксперт посоветовала поставить на новогодний стол «Греческий салат», который имеет более низкий гликемический индекс и содержит много клетчатки, витаминов и микроэлементов. Кроме того, заправка этого салата — источник полезных жиров, омега-6, витаминов А и Д. Она напомнила, что полезные растительные масла улучшают желчеоттток, поэтому являются более полезным вариантом в качестве заправки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не поправиться после новогодних праздников.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 декабря

Последние новости

22:01
Ольга Орлова встретилась с крестником Платоном: «Не сын Жанны!»
21:43
Судьбоносный период: что ждет Россию и мир в 2023 году
21:30
По стопам Третьего рейха: чем закончится «мышиная возня» властей Украины
21:21
Настя в шоколаде: Волочкова раскрыла личность жениха
21:00
«Не секрет»: Лена Миро сообщила о скором разводе Богомолова и Собчак
20:46
Худеем в Новый год: какой из традиционных новогодних салатов самый калорийный

Сейчас читают

Вирусолог Альтштейн: человек может заразить домашнее животное гриппом
Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле
Какие новые слова незаметно вошли в наш язык с началом СВО
Что делать женщине, если у нее нет подруг

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023