Сбрасывавших снег с крыш на головы петербуржцев коммунальщиков оштрафуют

В Петербурге оштрафуют коммунальщиков, которые сбрасывали снег с крыши на головы прохожим. Во время работ, они якобы забыли огородить тротуар специальной лентой. А сами были без страховки.

Куда и в кого летел снег, проверяли лишь время от времени, вместо того, чтобы контролировать ситуацию внизу постоянно. И все это не так недалеко от центра, на Лиговском проспекте. Место многолюдное.

В администрации Фрунзенского района заверили: с коммунальщиками проведен инструктаж, ответственный получил выговор и лишился премии.