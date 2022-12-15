Обнаружены несметные богатства осужденного бывшего полковника МВД Захарченко

Правоохранители провели обыски даже у него бывших и нынешних возлюбленных. Что пойдет в казну государства?

Появился еще один повод оценить аппетиты бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию. Того самого, у которого в квартире обнаружили почти девять миллиардов рублей.

Экс-полицейский уже сидит, а прокуратура нашла, что еще можно у него забрать в качестве возмещения ущерба, нанесенного государству. Итак, две квартиры и два машиноместа в престижном районе Москвы, очень много ювелирных украшений и дорогих наручных часов.

Еще в ходе дополнительных обысков у золотого полковника и его возлюбленных — бывших, нынешних — нашли рупии, дирхамы, йены и фунты. Стало известно, что женщинам осужденного Захарченко придется расстаться с сережками, кулонами, браслетами, цепочками и даже «зеленым шнурком с прозрачными вставками». Кажется, наша казну ждет небывалое пополнение.