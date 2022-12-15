Плати, Наташа! В Турции ввели налог для российских туристов

Процент за проживание планировалось ввести еще пару лет назад. Что изменилось?

Совсем не новогодний подарок подготовили для отдыхающих власти Турции. С 1 января с туристов будут дополнительно брать 2% от стоимости проживания и других услуг. Мы узнали, как отразится это обременение на российских туристах.

«Туристические компании будут автоматически включать налог в стоимость поездки. Но с учетом скидок на групповое размещение, специальные чартерные цены, цена будет практически на уровне прошлого года. Туристы не оплачивают данный налог на стойке регистрации. Единственное, самостоятельные туристы, скорее всего будут оплачивать его в момент расчета в гостинице», — уверен вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Налог на проживание планировалось ввести еще пару лет назад. Но решили повременить из-за пандемии.

До этого стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» открывает полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью. Улететь в Стамбул можно будет четыре раза в неделю, а в Анталью — три. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Ранее 5-tv.ru сообщал, во сколько россиянам обойдется отдых на Новый год.