«Сидят на ступеньках»: сотни россиян не могут вылететь из Внуково в Египет

Эфирная новость 35

Сотни россиян не могут вылететь из Внуково в Египет

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Официальный представитель авиакомпании не прояснил ситуацию и сбежал со стойки регистрации.

Во Внуково сотни пассажиров не могут вылететь в Египет. По неизвестным причинам все рейсы чартерной авиакомпании I Fly задержаны на несколько часов.

Сейчас около тысячи пассажиров вынуждены ждать вылета, сидя на ступеньках или прямо на полу аэропорта. Многие путешественники приехали с детьми. При этом авиакомпания не предоставила пассажирам абсолютно никаких условий для комфортного ожидания. Официальный представитель вовсе ушел от ответа, сбежав со стойки регистрации.

«Представитель авиакомпании не смог нам толком ничего объяснить. Из новостей мы узнали, что у компании кончилась страховка по пролетам над Иорданией. Вот люди сидят на ступеньках, где только можно», — рассказал один из пассажиров рейса.

В справочном центре авиакомпании ситуацию не прояснили, заявив, что они всегда предоставляют ожидающим пассажирам еду, воду и проживание. За более подробной информацией порекомендовали обращаться по телефону главного офиса.

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.36
0.15 67.45
0.75
Все пойдет не по плану: таро-прогноз для Рыб на 2023 год

Последние новости

7:51
Bloomberg: Канада вернула санкции в отношении турбин для «Северных потоков»
7:42
Без него жизни нет: куда пропала актриса из нулевых Ольга Понизова
7:34
«Сидят на ступеньках»: сотни россиян не могут вылететь из Внуково в Египет
7:25
«Цветов только миллиона на три»: во сколько Самойловой обошлась свадьба?
7:16
Прихожан на Украине заставляют каяться за употребление русского языка
7:09
Пока не спадет шумиха: избивший петербуржца Лепс уехал из РФ окольными путями

Сейчас читают

Военный аналитик Прохватилов заметил британский след в атаках Украины
"Я пообещал ей": Панайотов в будущем году соединится с выросшей красавицей-дочерью Началовой
Что подарить на Новый год для детей разных возрастов?
Эндокринолог Русанов рассказал, от каких видов мяса стоит отказаться, чтобы похудеть

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023