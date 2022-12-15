Два человека погибли в результате пожара на нефтезаводе в Иркутской области

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 52

Четверо людей пострадали. Что стало причиной возгорания?

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Иркутской области; 5-tv.ru

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В Иркутской области в Ангарске произошел пожар на технологической установке промплощадки АНХК (Ангарской нефтехимической компании), сообщил Следственный комитет по Иркутской области. В результате произошедшего погибли два человека, еще четыре пострадали.

«В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», — сказано в сообщении.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов — Прим. ред.). Правоохранители уже начали выяснять причины произошедшего.

Спасатели ликвидировали пожар. Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, происшествие не повлияло на работу инфраструктуры, а жителям Ангарска ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Томском разбились врачи «скорой», которые спешили на вызов к беременной.

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