Два человека погибли в результате пожара на нефтезаводе в Иркутской области

В Иркутской области в Ангарске произошел пожар на технологической установке промплощадки АНХК (Ангарской нефтехимической компании), сообщил Следственный комитет по Иркутской области. В результате произошедшего погибли два человека, еще четыре пострадали.

«В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», — сказано в сообщении.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов — Прим. ред.). Правоохранители уже начали выяснять причины произошедшего.

Спасатели ликвидировали пожар. Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, происшествие не повлияло на работу инфраструктуры, а жителям Ангарска ничего не угрожает.

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