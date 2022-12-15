Сергей Чирков возглавил Единый фонд социального и пенсионного страхования

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 52

Госслужащий начал работу в Пенсионном фонде в 2001 году.

Сергей Чирков возглавил Единый фонд социального и пенсионного страхования

Фото: Telegram / Пенсионный фонд Российской Федерации

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Сергей Чирков назначен правительством на пост главы Единого Фонда пенсионного и социального страхования. Распоряжение было опубликовано на официальном сайте.

Единый фонд начнет работу с 1 января 2023 года. Структура возникла путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Это слияние направлено на повышение качества обслуживания и работы с гражданами, оперативное и удобное оформление и предоставление мер поддержки, а также снижение административной нагрузки на бизнес.

Сергей Чирков начал работу в Пенсионном фонде в 2001 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Алейник стал новым главой МИД Белоруссии после смерти Владимира Макея.

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Сергей Чирков возглавил Единый фонд социального и пенсионного страхования

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