Сергей Чирков возглавил Единый фонд социального и пенсионного страхования

Сергей Чирков назначен правительством на пост главы Единого Фонда пенсионного и социального страхования. Распоряжение было опубликовано на официальном сайте.

Единый фонд начнет работу с 1 января 2023 года. Структура возникла путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Это слияние направлено на повышение качества обслуживания и работы с гражданами, оперативное и удобное оформление и предоставление мер поддержки, а также снижение административной нагрузки на бизнес.

Сергей Чирков начал работу в Пенсионном фонде в 2001 году.

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