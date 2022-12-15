«Ждем момента»: Татьяна Навка планирует провести «Ледовое шоу» в Луганске

Заслуженный мастер спорта РФ, фигуристка Татьяна Навка заявила в интервью РИА Новости о том, что планирует провести Ледовое шоу в Луганской Народной Республике (ЛНР). По ее словам, это может произойти уже в 2023 году.

«Мы выиграли грант, за что безумно признательны, для нас это большая честь. Сейчас мы находимся на стадии подписания договоров. Время сейчас тяжелое, но я считаю своим долгом довести это до конца, чтобы шоу состоялось. В этом году мы никак не успеем, а в следующем, думаю, если обстановка и обстоятельства позволят, я сделаю все возможное для его проведения», — сказала олимпийская чемпионка.

Также Навка добавила, что всех чемпионок в Луганск привезти будет невозможно, но очень многие очень захотят принять участие в этом шоу. Более того, фигуристка планирует лично выступить в своем шоу.

«Но тут такая ситуация, что я лично несу ответственность за этих детей и не могу ими рисковать. Поэтому надо ждать момента, когда все будет поспокойнее», — добавила Навка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

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