Не елкой единой: как креативно украсить дом к Новому году

Вот уже через две недели наступит Новый год. Кто-то уже во всю готовится к празднованию, а у других даже новогоднего настроения нет. Настроиться на волшебство помогут правильно подобранные аксессуары.

Электрическая и бумажная гирлянда

Светящиеся огоньки всегда повышают настроение и придают бодрости. Этим украшением можно обрамить дверь, украсить мебель, окна. Бумажная гирлянда состоит из тонких полосок цветной гирлянды, которые склеиваются колечками между собой. Такая поделка понравится детям своей яркостью, особенно если она будет сделана своими руками. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Рождественские венки и шары

Новогодние шары необязательно вешать только на елку. Они отлично смотрятся на стене. Также можно своими руками сделать шарики с фотографиями членов семьи или собственными рисунками. Венки — популярный новогодний аксессуар, который обычно вешают на входную дверь, украшая бусинами, шарами, бантиками, фигурами.

Мишура и дождик

Пышная мишура и цветные ленточки, переливающиеся на свету, придают особое волшебное настроение. Чтобы не создавать визуальный шум, подберите мишуру и дождик одного цвета.

Снежинки

Комнату также можно украсить готовыми снежинками. Их легко можно сделать самостоятельно или же купить многоразовые.

Зимняя или новогодняя тематика

Для создания зимнего настроения можно заменить обычное постельное белье на то, где есть что-то связанное с холодами или Новым годом. Также можно достать тематические полотенца, салфетки, скатерти, пледы и покрывала.

Украшения на окна

Можно сделать оконную зимнюю композицию из бумаги, распечатав и вырезав готовый эскиз из интернета. Красивые картинки добавят настроения не только хозяину дома, но и соседям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как провести первые 12 дней Нового года, чтобы быть счастливым.