Шелковые тиски: какие платья нельзя надевать в новогоднюю ночь

В какой одежде можно садиться за праздничный стол?

Каждая девушка хочет в новогоднюю ночь быть самой красивой. Они надевают красивые платья и костюмы, наносят макияж. Однако не всякую одежду можно надеть на праздничное застолье. Так, например, не стоит надевать платья-футляры. Об этом рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

«Переедание и тесная одежда несовместимы. Чем сильнее переедание, тем больше заполняются внутренние органы, прежде всего желудок и кишечник. Тугая и обтягивающая одежда будет значимо повышать давление в брюшной полости», — сказала она в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт добавила, что из-за этого могут появиться «забросы» содержимого одного полого органа в другой, которые испортят настроение и самочувствие. Поэтому Корнилова посоветовала отказаться от платьев-футляров для застолий в пользу платьев А-силуэта либо выбрать просторную одежду, которая не будет давить на живот и негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.

Как ранее писал 5-tv.ru, встречать следующий год астрологи советуют в семейном кругу. Такой подход символ года оценит и подарит вам успех во всем.