Шелковые тиски: какие платья нельзя надевать в новогоднюю ночь

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 21

Гастроэнетролог Корнилова: в новогоднюю ночь нельзя надевать платья-футляры

Шелковые тиски: какие платья нельзя надевать в новогоднюю ночь

Фото: www.globallookpress.com / Barbara Munker

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В какой одежде можно садиться за праздничный стол?

Каждая девушка хочет в новогоднюю ночь быть самой красивой. Они надевают красивые платья и костюмы, наносят макияж. Однако не всякую одежду можно надеть на праздничное застолье. Так, например, не стоит надевать платья-футляры. Об этом рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

«Переедание и тесная одежда несовместимы. Чем сильнее переедание, тем больше заполняются внутренние органы, прежде всего желудок и кишечник. Тугая и обтягивающая одежда будет значимо повышать давление в брюшной полости», — сказала она в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт добавила, что из-за этого могут появиться «забросы» содержимого одного полого органа в другой, которые испортят настроение и самочувствие. Поэтому Корнилова посоветовала отказаться от платьев-футляров для застолий в пользу платьев А-силуэта либо выбрать просторную одежду, которая не будет давить на живот и негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.

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