«Живут по наитию»: какие люди могут стать жертвой предновогодней депрессии

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 287

Психолог Смолярчук рассказала, кто подвержен ухудшению настроения перед Новым годом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Florian Gaertner / photothek.de vi; ВКонтакте / irina_gestaltpsy; 5-tv.ru

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Какие люди подвержены плохому предпразничному настроению?

Зачастую у людей перед новым годом портится настроение: елку наряжать не хочется, гирлянды не радуют, а предпраздничная суета раздражает. Причины могут быть разными: кто-то не хочет праздновать в одиночестве, других же смущает общее радостное настроение окружающих. Можно ли избежать плохих мыслей в это время, рассказала психолог Ирина Смолярчук.

«Есть люди, что склонны к унынию не только в начале декабря, но и в течение всего года. Они не стремятся вообще что-то изменять, они не стремятся что-то творить, созидать. Они живут по наитию, по течению», — рассказала она в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Эксперт добавила, что такие люди опираются на судьбу, на влияние других, на какие-то внешние события, нежели на самих себя. Из-за этого многие начинают падать духом к концу года. Кроме того, она назвала ошибочным мнение о том, что в Новый год страдают только одинокие.

«Принято думать, что обычно новогодние праздники — это время сбора семьи. Одинокие люди, которые проживают одни, они от этого еще больше закрываются, страдают, в это время увеличивается количество суицидов», — привела ошибочное суждение психолог.

Специалист указала, что с точки зрения психоанализа, все совершенно наоборот. Человек выбрал одиночество давным-давно, ему такой образ жизни подходит. Вероятно, он уже попробовал парную жизнь, но выбрал жизнь с самим собой. Возможно, таким персонам иногда становится грустно, но это ощущение проходит мгновенно.

«И вот эти люди в праздник гарантированно избегут депрессии, потому что они уже когда-то выбрали одиночество», — подытожила Смолярчук.

Как ранее писал 5-tv.ru, психолог посоветовал, как поднять себе настроение в новогоднюю ночь.

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