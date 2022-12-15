Польша отказывается «смотреть правде в глаза» в случае с крушением Ту-154
Песков: Польша отказывается признавать крушение Ту-154 несчастным случаем
Фото, видео: ТАСС / ТАСС; © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru
По словам Пескова, Польша отказывается признать реалии авиакатастрофы под Смоленском.
Власти Польши отказываются признавать тот факт, что крушение лайнера Ту-154 под Смоленском в 2010 году является несчастным случаем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, не готов. Что касается катастрофы, то польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии этого трагического происшествия признавать. Что касается решения сейма, продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся», — заявил Песков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что решение польского сейма признать Россию «страной-спонсором терроризма» — недружественный шаг псевдоюридического характера.
Напомним, сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа «государством, поддерживающим терроризм». В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, устав ООН и многие другие обязательства.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Захарова думает о заявлении Польши по поводу России.
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