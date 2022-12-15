Отец Децла впервые откровенно рассказал, почему его сын так рано ушел из жизни

Незадолго до смерти у самого Кирилла Толмацкого начались проблемы в семье, а популярность начала угасать.

Отец знаменитого рэпера Децла Алексей Толмацкий впервые после долгого молчания раскрыл истинную причину смерти своего сына. Об этом он заявил в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

По его словам, он очень тяжело переживал уход своего сына из жизни. Тем более, незадолго до смерти у самого Кирилла Толмацкого начались проблемы в семье, а популярность начала угасать. По мнению отца, все это тоже привело его к смерти.

Кстати, отец Децла, наконец, опроверг слухи о том, что Кирилл мог инсценировать свою смерть и уехать за «духовной жизнью» куда-то на острова. Ведь незадолго до смерти, Кирилл заявил в одном из интервью: «Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой».

По словам отца, его сын действительно скончался почти 4 года назад, а причиной стал порок сердца, о чем свидетельствует заключение медиков.

Напомним, в феврале 2019-го СМИ сообщили, что Кирилл Толмацкий почувствовал себя плохо после выступления в ижевском кафе. Артист пожаловался на ломоту в теле и судороги и попросил вызвать скорую помощь. Он умер от остановки сердца еще до приезда врачей. Мать певца считает, что причиной смерти известного сына стала сильная нагрузка на организм. Некоторые поклонники Децла до сих пор уверены, что рэпер не умер, а лишь воплотил свой план, о котором говорил несколько лет назад.

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