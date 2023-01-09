SHAMAN раскрыл отношение к корпоративам: «Выходишь на сцену, тебя не ждут»

Певец и композитор Ярослав Дронов откровенно рассказал о своем творческом пути. Из его слов стало ясно, почему начинающим артистам не стоит гнаться за деньгами.

Певец и композитор Ярослав Дронов, прославившийся под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своем отношении к корпоратива проекту 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь».

Автор и ведущая Светлана Шевченко задала простой вопрос и выяснила, как складывался творческий путь Ярослава и почему иногда не стоит гнаться за деньгами, сосредоточившись на репертуаре.

А как к корпоративам относишься?

Я прекрасно отношусь, я же начинал вообще с подобного рода занятий. Я в 15 лет устроился работать в ресторан у себя в городе. Проработал лет семь, наверное, в разных ресторанах своего родного города. А когда переехал в Москву, для того чтобы учиться в Академии имени Гнесиных, параллельно устроился работать в кавер-группу (перепивают хиты других музыкантов — Прим. ред.). Поэтому у меня вообще карьера работать в злачных местах, на каких-то юбилеях, свадьбах, корпоративах — практика огромная. Я лет десять проработал по подобному плану.

И я прекрасно отношусь к такого рода работе. Во-первых, для меня всегда это было таким упражнением. Потому что, представьте: ты выходишь на сцену, люди тебя не ждут. И тебе нужно за очень короткое время так их к себе расположить, чтобы они начали тебе аплодировать, вступили с тобой в диалог. А потом пригласить их на танцпол, чтобы они начали зажигать и танцевать. В ресторанах, на корпоративах это, вообще-то, самое главное — чтобы под тебя люди танцевали, чтобы отжигали, чтобы они всю энергетику, в общем-то, отдали тебе.

Это такая задача, с которой ты должен справляться каждый раз, когда ты выходишь на корпоратив. И я это делать научился, и это очень даже забавно. Поэтому я прекрасно к этому отношусь. С удовольствием играем разного формата концерты: и в клубах, и на стадионах, и на заказниках можем сыграть.

Если говорить о корпоративах, могут же подойти и попросить «Владимирский централ» спеть. Споешь?

Кстати, «Владимирский централ» я никогда не пел. На корпоративах изначально всегда определяется список песен, которые человек исполняет. Обычно меня просят принять участие в мероприятии те люди, которые точно знают, кого они заказывают. И там случайных песен просто в этом списке быть не может. Потому что люди сразу понимают, к кому они обращаются. Поэтому они со всем уважением.

Но это что касается корпоративов. А что касается ресторанов, когда я начинал, там была такая стратегия: либо ты поешь абсолютно все и у тебя очень много заказов (по такому пути шли многие музыканты); либо ты поешь специальный репертуар, у которого не так много заказов, но каждый заказ стоит столько, сколько десять тех, у кого их много.

Я шел по второму пути. То есть я пел песни Николая Носкова, романсы — такой, достойный репертуар. И ко мне, естественно, подходил уважаемый человек, давал цветную большую банкноту и говорил: «Сделайте, пожалуйста, для меня, для моей супруги. Мы отдыхаем вон за тем столиком, приехали из того города, знаем-любим, вот, пожалуйста». И все — со всем уважением поешь. А бывает, к напарнику или напарнице, которые поют все, подходит человек, и начинается: «Давай вот это! Ой, слушай, я деньги забыл. А можно так?». Вот такое отношение.

Но тут каждый человек выбирает сам, что ему нужнее. Либо много заказов за маленькие суммы. Либо ждать одного-двух-трех за вечер, но зато со всем уважением и за уважаемые деньги.

Наглость в любом случае же надо пресекать, если это переходит какие-то границы?

Спокойно можно всегда объяснить человеку, глядя в глаза ему. Как правило, когда я говорю какие-то вещи серьезно, меня слушают. Всегда можно договориться.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».