Левушка стал Львом: Илья Авербух показал подросшего сына от Арзамасовой

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 2 980

Илья Авербух вышел на лед с годовалым сыном во время репетиций своего шоу

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Маленькому наследнику нет и двух лет, а он проводит время на льду вместе со знаменитым отцом.

Фигурист, хореограф и режиссер Илья Авербух показал годовалого сына Левушку. Малыш вместе с отцом побывал на репетициях его нового шоу на льду «Волшебник страны ОЗ».

Пока маленький наследник — только зритель, которому достается самое почетное место — на руках отца. Так Авербух старший совмещает сразу три важных дела: руководит процессом на льду, уделяет внимание сыну и приобщает его к спорту.

Кроме того, семья заботится о новогоднем настроении Левушки. На этот раз малыш приехал к папе на работу в праздничном костюме Льва — пока он оглядывался по сторонам на ледовой арене, папа одаривал его поцелуями, заодно следил, как Евгения Медведева, главная героиня сказки, отрабатывает новогодние фокусы с цирковыми артистами.

Возможно, через пару лет Авербуха младшего зритель увидит в постановках отца в качестве участника. Это, к примеру, успешно практикует со своим сыном Александром олимпийский чемпион Евгений Плющенко, а также его коллега Татьяна Навка, выступающая с младшей дочерью Надеждой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигуристку Евгению Медведеву разрезало пополам на льду.

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