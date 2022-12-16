«Гусар ребенка не обидит»: Королева выступала на корпоративах бандитов в 90-е

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Наташа Королева чувствовала себя в безопасности на бандитских корпоративах в 90-е

«Гусар ребенка не обидит»: Королева выступала на корпоративах бандитов в 90-е

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В российском шоу-бизнесе 30 лет назад царил хаос и неразбериха. Но, по словам Королевой, она была в полной безопасности, оказываясь на подобных мероприятиях.

Наташа Королева в преддверии Нового года вспомнила корпоративы 30 лет назад. В 90-х в российском шоу-бизнесе творился хаос и неразбериха. На талантливых артистов тогда могли напасть бандиты, потребовать деньги за так называемую «крышу». Нередки случаи драк, стрельбы. Но, по словам артистки, ее разборки и проблемы с такими людьми миновали.

«Никогда не было никаких поползновений в мою сторону, приставаний или других эксцессов — все культурно!» — отметила Королева в интервью 7Дней.ru.

Такое уважительное к ней отношение певица связала с тем, что в тех местах, где она выступала, не принято было плохо обходиться с артистами.

«Как говорится, „гусар ребенка не обидит“. Наоборот, эти люди могли еще и сверх гонорара отблагодарить, и надарить кучу подарков, что было очень к месту», — добавила она.

Однако выступления в 90-х, даже несмотря на творившийся хаос и неразбериху, не стали самыми запоминающимися. Больше всего в памяти Королевой отложилась новогодняя ночь 2000 года. Тогда она умудрилась выступить на восьми площадках в Москве.

«Особенно я запомнила именно этот год, потому что все боялись, что в момент смены тысячелетий электронная техника даст сбой и отключится все — от телефонов и часов до электростанций — и вообще произойдет конец света», — заключила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филиппа Киркорова спас от бандитов Иосиф Кобзон.

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