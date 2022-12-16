Европейские дети получат затасканные игрушки на Рождество из-за энергокризиса

Это Рождество в европейских странах рискует стать одним из самых грустных из-за роста стоимости жизни. Многие привычные вещи изменились до неузнаваемости: например, те же игрушки детям стараются покупать с рук, так дешевле. А рестораны подгоняют состав блюд под достаток гостей. Что теперь в меню, знает Кирилл Ольков.

Не важно, как они себя вели, новых игрушек от Санты французские дети в этом году не получат. Только подержанные. Рождественский секонд-хэнд на юго-востоке Франции забит посетителями. Эмрик пришел на эту ярмарку с детьми. Закупаются б/у подарками под елку.

«Много лего покупаем, здесь и трансформеры, разные игровые наборы!» — говорит Эмрик.

Вот такой набор с лего стоит 30 евро. На фоне инфляции подобные магазины привлекают низкими ценами. Стоимость игрушек взлетела почти на 10%. Старые скупают у частных лиц, чистят, ремонтируют, проверяют и перепродают. Специализированные бренды теперь посвящают секонд-хенду целые полки.

«На самом деле кажется, что покупаешь новое, а не с рук. Они действительно дают игрушкам вторую жизнь. Приближается Рождество, мы потихоньку закупаемся и смотрим, что здесь есть интересного», — рассказала покупательница Шанталь.

И это не самое радикальное решение. Треть французов вообще собирается отказаться от подарков на Рождество, такую статистику приводит местная пресса. При высокой стоимости электроэнергии и инфляции, тратить деньги на подарки — непозволительная роскошь. Но всегда можно подарить то, что завалялось дома.

«Подарите что-нибудь старое! И сопроводите все это самодельной открыточкой с пожеланиями, человек оценит!» — уверен блогер Александр Леру.

Цены растут, а покупательная способность падает. Чтобы сохранить посетителей, рестораторы подгоняют рецепты под уровень жизни. И вот она, рождественская диета: вместо филе морского леща подают стейк из лосося, курицей заменили утку. Таким образом, ресторан в Париже экономит от трех до четырех тысяч евро каждый месяц. Даже гамбургеры уменьшили в размерах.

«Стейк, предназначенный для одного бургера, теперь делится на две части», — рассказал повар Матье Далер.

«Мы ходим в рестораны несмотря ни на что. Цены выросли, но это не мешает нам получать удовольствие от посещения!» — говорит гость заведения.

Чего не скажешь о немцах. В преддверии праздника, у них нет настроения ни ходить по ресторанам, ни дарить подарки. Социальные опросы говорят, что жители ФРГ просто пытаются свести концы с концами. А с ярмарок уходят чуть ли не с пустыми руками. Отказывают себе даже в праздничных фонариках на елке.

А в Соединенном королевстве Рождество отметят… забастовкой! Железнодорожники Великобритании сообщили, что не выйдут на работу в канун праздника, таким образом обещают остановить ЖД-сообщения по всей стране!

Профсоюзы требуют повышений заработной платы и улучшений условий труда. Так что путешествовать на зимних каникулах британцы смогут, разве что как Санта, на оленях. Зато подорожавший бензин не нужен. Впрочем, сбежать от кризиса не получится — Рождество украдено по всей Европе. Без подарков, вкусной еды и новогодних огней, на праздник это совсем непохоже.