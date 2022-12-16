США и Великобританию сразили вспышки заболеваний
Американцы гриппуют, а британцы хоронят детей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru
Соединенные Штаты столкнулись с крупнейшей за последнее десятилетие вспышкой гриппа. По заявлению Белого дома, уровень заболеваемости растет во многих частях страны. При этом есть места, где этот показатель достигает пика, и является худшим за последнее десятилетие.
Всего с начала сезона в США было зафиксировано 13 миллионов случаев заболевания гриппом, из них 120 тысяч случаев госпитализации и больше семь тысяч летальных исходов.
Тем временем агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщает о несезонном росте заболеваемости скарлатиной и инфекциями, вызванными стрептококком группы А. Число умерших от стрептококковой инфекции детей выросло до 19.
Бактерии стрептококка группы могут вызывать множество инфекций, начиная от легких заболеваний и заканчивая смертельными, однако серьезные осложнения и смертельные исходы считаются очень редкими.
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