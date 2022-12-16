Новых иномарок в России осталось на месяц продаж

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«Известия»: новых иностранных автомобилей в России осталось на месяц продаж

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik; 5-tv.ru

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Параллельный импорт автомобилей покрыть спрос россиян пока не может.

В России осталось всего около двадцати-тридцати тысяч новых иномарок. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации российских автодилеров.

Причем, это в основном дорогие автомобили китайского производства. По словам экспертов, с учетом объемов продаж, этих запасов хватит максимум на месяц. Покрыть спрос параллельный импорт пока не может — его объемы слишком малы. А внутреннее производство растет медленно.

Сейчас в стране работают 14 производителей. Из них три российских и 11 китайских. Однако рынок Поднебесной хоть и предлагает большой выбор автомобилей, но не способен оперативно восполнить дефицит.

Да и кроме того, китайский автопром существенно вырос в цене. Те автомобили, что раньше стоили около миллиона рублей, сейчас стоят в разы дороже. Найти новую машину дешевле двух практически нереально.

Остается надеяться на то, что отечественные производители смогут увеличить производство и составить конкуренцию китайским брендам. Только такие меры помогут снизить цены. В целом в 2023-м году дефицит новых автомобилей может достичь миллиона, считают эксперты.

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Новых иномарок в России осталось на месяц продаж

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