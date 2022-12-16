Поезда на «кольце» метро Москвы после Нового года будут ходить в одну сторону

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 63

Движение на Кольцевой ветке изменится со 2 по 7 января для обновления инфраструктуры

Поезда на «кольце» метро Москвы после Нового года будут ходить в одну сторону

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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В ведомстве напоминают о важности продумывать маршруты движения заранее.

Со 2 по 7 января 2023 года изменится схема движения Кольцевой линии метро. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта. Таким образом со 2 по 4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января только по часовой. В ведомстве уточнили, без ограничений работы провести невозможно, специалистами выбраны дни, когда людей в столичной подземке будет меньше всего.

«С внедрением новой системы поезда на Кольце станут ходить чаще: вместо 34 пар поездов в час пик будет 36 пар, в вагонах будет свободнее, а график станет стабильнее и надежнее», — говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили о важности продумывать свой маршрут заранее. Кроме того, отмечено, что все станции Кольцевой останутся открытыми, а пересадки будут работать.

До этого был закрыт участок Калужско-Рижской линии метро для прокладки второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах закрытия участка Замоскворецкой линии метро.

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Поезда на «кольце» метро Москвы после Нового года будут ходить в одну сторону

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