Собянин: Новый надземный переход свяжет Восточное Дегунино и Алтуфьевский район

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Дарья Белова
Дарья Белова 36 0

Сооружение протяженностью около 150 метров оформят в космическом стиле.

В Москве появится переход в космическом стиле

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В Москве построят надземный переход через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Он соединит Восточное Дегунино и Алтуфьевский район, а его архитектура будет напоминать космическую станцию. О проекте сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Он откроет жителям короткий и безопасный маршрут над железной дорогой с интенсивным движением поездов», — написал глава города.

Длина сооружения составит около 150 метров. Со стороны Восточного Дегунина переход выйдет к пересечению улицы Зарянова и Керамического проезда, а со стороны Алтуфьевского района — к Путевому проезду.

Лестничные сходы оборудуют лифтами. Это сделает переход доступнее для маломобильных граждан, родителей с колясками и других пешеходов, которым сложно пользоваться лестницами.

Внешний вид сооружения станет одной из его отличительных особенностей. Архитекторы отказались от привычного утилитарного облика подобных конструкций и выбрали радиальную форму с плавными линиями.

«Архитекторы вдохновились образом космических станций», — пояснил Собянин.

По задумке проектировщиков, перспектива будет постепенно раскрываться по мере движения по переходу.

Начать строительство планируется уже в 2026 году. При этом движение поездов по МЦД-1 останавливать не будут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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