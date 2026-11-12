Московские трамвайные диаметры перевезли более 43 миллионов человек за первый год работы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

В часы пик количество поездок на МТД достигает 219 тысяч в сутки.

Сколько человек перевезли московские трамвайные диаметры

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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За первый год работы московские трамвайные диаметры перевезли более 43 миллионов человек. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на своем канале в МАКС.

Первый маршрут Т1 запустили 12 ноября 2025 года, а в апреле 2026 года к нему добавился второй — Т2. Новые пути связали 20 районов Москвы с жилыми кварталами, школами и университетами, а также с деловыми центрами, отметил мэр.

Первый диаметр Т1 длиной в 27 километров идет от станции метро «Университет» до Метрогородка. Маршрут Т2 длиной 33 километра соединяет станцию метро «Чертановская» с МЦД Новогиреево и считается самым длинным городским трамвайным диаметром в мире.

Впечатляет и регулярность прибытий и отправлений, подчеркнул глава города.

«На самом популярном участке между станциями метро „Красносельская“ и „Тульская“ трамваи ходят каждые три минуты», — сообщил Собянин.

Всего на двух маршрутах можно сделать 41 пересадку на метро, МЦК, МЦД и железную дорогу. Также трамваи ходят рядом с Ленинградским, Ярославским, Казанским и Павелецким вокзалами.

Диаметры продолжают набирать популярность — в часы пик количество поездок по ним достигает 219 тысяч в сутки, а в среднем за месяц пассажиры совершают более четырех миллионов поездок.

Тем временем расширяется и беспилотная трамвайная сеть Москвы. Ранее Собянин рассказал, что еще на два маршрута Краснопресненской трамвайной сети до конца 2026 года выйдет автономный транспорт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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