Московские трамвайные диаметры перевезли более 43 миллионов человек за первый год работы

За первый год работы московские трамвайные диаметры перевезли более 43 миллионов человек. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на своем канале в МАКС.

Первый маршрут Т1 запустили 12 ноября 2025 года, а в апреле 2026 года к нему добавился второй — Т2. Новые пути связали 20 районов Москвы с жилыми кварталами, школами и университетами, а также с деловыми центрами, отметил мэр.

Первый диаметр Т1 длиной в 27 километров идет от станции метро «Университет» до Метрогородка. Маршрут Т2 длиной 33 километра соединяет станцию метро «Чертановская» с МЦД Новогиреево и считается самым длинным городским трамвайным диаметром в мире.

Впечатляет и регулярность прибытий и отправлений, подчеркнул глава города.

«На самом популярном участке между станциями метро „Красносельская“ и „Тульская“ трамваи ходят каждые три минуты», — сообщил Собянин.

Всего на двух маршрутах можно сделать 41 пересадку на метро, МЦК, МЦД и железную дорогу. Также трамваи ходят рядом с Ленинградским, Ярославским, Казанским и Павелецким вокзалами.

Диаметры продолжают набирать популярность — в часы пик количество поездок по ним достигает 219 тысяч в сутки, а в среднем за месяц пассажиры совершают более четырех миллионов поездок.

Тем временем расширяется и беспилотная трамвайная сеть Москвы. Ранее Собянин рассказал, что еще на два маршрута Краснопресненской трамвайной сети до конца 2026 года выйдет автономный транспорт.

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