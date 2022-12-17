«Рынок станет чистым»: в России может появиться единый реестр риелторов

Добавлять туда специалистов после проверки и вести их перечень будет назначенный правительством федеральный орган.

Рынок недвижимости в России станет чище — в стране предлагают создать единый реестр риелторов. По задумке, работать с недвижимостью смогут только люди их этого списка, попасть в который просто так не получится. Какие будут требования к кандидатам и, самое главное, зачем все это, знает Ксения Солдатова.

«Две квартиры были взяты под объединение. Вот здесь у нас должна была быть кухня».

Они с семьей остались на улице: чтобы переехать сюда, продали единственное жилье, вложили все, что было. И таких почти 500 человек. Каждую квартиру в этом сочинском ЖК, который так и не появился, перепродавали раза по четыре. В итоге ничего не достроили, а сами застройщики пытались сбежать из страны, прихватив больше миллиарда чужих рублей.

«Вложили свои последние деньги. И свое здоровье в это. Я три года уже в этой каше варюсь. Я уже не знаю, что мне делать! Я не знаю!» — говорит пострадавшая Ольга Саликова.

Оказалось, что стройка вообще шла в неположенном месте. Застройщиков судят. Но пострадавшие говорят, в уголовном деле должно быть больше фамилий. Странные сделки почему-то по договору займа и только за наличные оформляли риелторы. Сейчас они не отвечают и блокируют своих клиентов.

«Мошенничество тоже становится более сложным. Помочь порой бывает сложно, потому что там человек исчез. И все… И где его искать?» — заявил юрист Александр Строкин.

Чтобы потом не искать, работу риелторов в стране должны отрегулировать. По новому законопроекту предлагается создать единый реестр риелторов. Добавлять туда после проверки и вести перечень будет назначенный правительством федеральный орган. Он же утвердит стандарты работы, будет ее контролировать и наказывать недобросовестных специалистов через суд.

«У них появится и дополнительная ответственность. Ведение этого реестра, соблюдение закона, контроль соответствующих объединений — вот это все в конечном итоге приведет, наверное, к тому, что рынок станет еще более чистым», — считает исполнительный вице-президент российской гильдии риелторов Наталья Михайлюкова.

Еще один пункт — каждая сделка должна быть застрахована и компенсировать убытки будет риелтор, либо его компания. Будь такое правило раньше, Ивана не задолжала бы налоговой 305 тысяч рублей. Риелтор продавала ее квартиру, на которую была доля у брата, и пообещала взять с него письменную расписку, что он сам заплатит налог, но почему-то не взяла.

«Ты платишь подоходный налог 13% от стоимости. И брат сказал: „Без проблем, я возьму на себя этот расход“. Риелтор сказала: „Да, да, все хорошо, подпишем бумаги“. Когда уже пришло письмо от налоговой, что я — злостный налогонеплательщик, мне сказали выплачивать самой», — вспоминает Ивана Миланович.

В гильдии риелторов предлагают прописать и наличие образования. То, какие учебные программы специалист должен пройти, прежде чем выйти на рынок, и что ему необходимо знать. Может после этого у клиентов перестанут возникать проблемы, как у Евгения. Он хотел купить дачу, нашел риелтора на сайте объявлений. Но тот оказался бесполезен.

«Не обладал вообще никакой информацией по данной загородной недвижимости. В ходе каких-то моих вопросов данный специалист сказал, что дом вообще не оформлен», — сказал Евгений Карпушкин.

Пока сам законопроект только направили в Правительство, чтобы там документ изучили. Не исключено, что понадобятся доработки. И уже тогда будет следующий этап — рассмотрение в Госдуме.