«Виновные должны быть наказаны»: в МИД РФ отреагировали на покушение в ЦАР

В МИД РФ рассчитывают на оперативное расследование.

В МИД РФ отреагировали на покушение на главу Русского дома в Банги Дмитрия Сытого и решительно осудили данную трагедию.

«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности „Русского дома“ в Банги, а в более широком плане — навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами», — говорится в заявлении.

В МИД также подчеркнули, что рассчитывают на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов ЦАР виновные в организации и совершении этого злодеяния будут установлены и понесут заслуженное наказание.

Напомним, сегодня в столице Центрально-Африканской Республики Банги совершено покушение на Дмитрия Сытого. Он получил анонимную посылку, которая содержала взрывчатое вещество. При возвращении домой, он ее вскрыл и устройство сработало.

Как заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru представитель посольства РФ в ЦАР, состояние у мужчины крайне тяжелое: контузия и потеря крови. От кого была данная посылка, пока не известно, так как сам Дмитрий Сытый говорить не может.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как себя чувствует глава Русского дома в ЦАР после покушения.