«Состояние тяжелое»: как себя чувствует глава Русского дома в ЦАР после покушения

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 131

Представитель посольства РФ в ЦАР подтвердил покушение на главу Русского дома Сытого

«Состояние тяжелое»: как себя чувствует глава Русского дома в ЦАР после покушения

Фото: Reuters / TUNITED NATIONS

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По словам представителя посольства, у мужчины контузия и потеря крови.

В столице Центрально-Африканской Республики Банги совершено покушение на руководителя Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал представитель посольства РФ в ЦАР.

На данный момент известно, что Сытый получил анонимную посылку, которая содержала взрывчатое вещество. При возвращении домой, он ее вскрыл и устройство сработало.

«Его состояние здоровья тяжелое. Он сейчас находится в госпитале. Речь идет о контузии и потере крови», — заявил представитель посольства.

От кого была данная посылка, пока не известно, так как сам Дмитрий Сытый говорить не может.
Фото, видео: Reuters / TUNITED NATIONS; 5-tv.ru
Открытие Русского дома в Банги произошло в феврале 2022 года. Сейчас там проходят вечера русской культуры, рассказывают о традициях России и обучают языку.

После страшного события, которое произошло в Русском доме, охрана посольства России в ЦАР была усилена, принимаются необходимые меры для безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин рассказал о беспокойстве лидеров стран Африки из-за ситуации с удобрениями.

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