Владимир Путин обсудил с премьером Индии Моди сотрудничество в энергетике

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Двустороннее сотрудничество России и Индии проходит на высоком уровне.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Press Information Bureau / Pib Pho; 5-tv.ru

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Как раз с просьбой дать оценку российской линии на украинском направлении сегодня в Кремль звонил премьер-министр Индии.

С Нарендрой Моди Владимир Путин обсудил также вопросы энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельно говорили об инвестициях и сотрудничестве в этих сферах.

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