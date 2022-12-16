Владимир Путин обсудил с премьером Индии Моди сотрудничество в энергетике
Двустороннее сотрудничество России и Индии проходит на высоком уровне.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Press Information Bureau / Pib Pho; 5-tv.ru
Как раз с просьбой дать оценку российской линии на украинском направлении сегодня в Кремль звонил премьер-министр Индии.
С Нарендрой Моди Владимир Путин обсудил также вопросы энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельно говорили об инвестициях и сотрудничестве в этих сферах.
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