Скоро будут рядом: американская невестка Глюкозы не против перебраться в РФ

Артистка постоянно на связи с сыном мужа, однако часто видеться не все же получается. Но, возможно, в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.

Певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась планами пасынка. Александр несколько лет назад переехал учиться в США. Там познакомился с девушкой по имени Кэссиди, а в прошлом году молодые люди узаконили отношения. Теперь же он с женой намерен эмигрировать в Россию. Ведь Кэссиди хотела бы больше узнать о местной культуре.

«Кэссиди безумно хочет познакомиться с Россией. Она даже говорила, что, может, вообще переедет в нашу страну», — рассказала Ионова в беседе с Газета.ру.

Сейчас Александр оформляет все необходимые документы для выезда из страны. Дальше, по приезде, уже примет окончательное решение — оставаться на Родине или нет. А пока родные часто созваниваются по телефону. Старшая дочка Глюкозы Лидия, по ее словам, может часами разговаривать со сводным братом. Он также увлекается музыкой.

«Они с Лидой даже работают над совместной песней. Не знаю, когда она увидит свет, но мы очень ждем!» — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему алкоголизм матери и отца сделал Глюкозу особенной.