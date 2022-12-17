«Не позорьтесь и заткнитесь»: Садальский позвал Пугачеву в Россию на Новый год

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 522

Станислав Садальский пригласил Аллу Пугачеву в Россию отпраздновать Новый год

«Не позорьтесь и заткнитесь»: Садальский позвал Пугачеву в Россию на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Актер решил последовать творчеству покойного Михаила Задорнова, который в своих монологах филигранно сочетал юмор и глубокую мысль.

Актер Станислав Садальский набросился на всех критикующих уехавшей из России вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса Аллу Пугачевой. Знаменитость отметил, что в стране помимо певицы предостаточно личностей, которые совершают поступки похуже.

«А вас не устраивает Пугачева? Не позорьтесь и заткнитесь», — заявил Садальский в своем блоге.

В заключении он пригласил Пугачеву отметить Новый год на Родине. Услышит ли его предложение артистка, приедет ли, неизвестно. До эмиграции певица дарила Садальскому роскошный подарок и тайное послание.

Она, судя по всему, неплохо живет и в Израиле с мужем, юмористом Максимом Галкиным* и детьми. Уехав туда, сначала ее муж стал осуждать действия России, а после высказалась и она, назвав всех критикующих ее «рабами» и «холопами». Реакция россиян была ожидаема. Они призвали больше никогда не возвращаться на Родину артистку.

За границей Пугачева не пропускает ни одно мероприятие с участием соотечественников, которые также осудили российские власти и бежали из страны. Однако, по словам двойника знаменитости Даниила Калатуры, Пугачева все же намерена вернуться на Родину на новогодние каникулы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, благодаря чему Алла Пугачева преобразилась в Израиле.

* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.

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«Не позорьтесь и заткнитесь»: Садальский позвал Пугачеву в Россию на Новый год

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