«Она любит Россию»: когда Пугачева намерена вернуться
Пугачева намерена приехать в РФ на новогодние праздники
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Как говорится, в гостях хорошо, а дома — еще лучше.
Певица Алла Пугачева возможно вернется в Москву. Об этом заявил ее известный двойник крымский артист Даниил Калатура. По его словам, вокалистка любит Россию и новогодние праздники хочет провести на родине.
«У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет. Она любит Россию. И обвинить ее в отсутствии патриотизма — это самое глупое обвинение, которое может сегодня прозвучать в ее адрес», — приводит его слова NEWS.ru.
Стоит отметить, что исполнительница еще с февраля обосновалась в Европе вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми. С начала спецоперации по защите Донбасса она не высказывалась против РФ. Большего шума наделал ее благоверный супруг, который поддался антироссийским настроениям и сделал ряд провокационных заявлений в адрес родины. Это сильно ранило поклонников, что преданно ждали комика и любили его творчество.
Еще в августе Алла Борисовна вернулась в Москву и отвела близнецов Лизу и Гарри в элитную гимназию. Однако дети проучились в России совсем недолго, в сентябре вокалистка забрала наследников и снова укатила в Израиль. Вернется ли она теперь? В любом случае, даже при возвращении звезды, русская публика может не простить артистку за грубые выражения. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева жестко ответила ненавистникам своей семьи назвала их «жалкими тварями».
* — признан физлицом-иноагентом в РФ.
- 8 дек
- Солист «Рондо» Александр Иванов ответил Вайкуле на слова о долге СССР артистам: «Гони дальше!»
- 8 дек
- Кремль об ударах украинских беспилотников: «Есть риски терактов»
- 8 дек
- ФСБ арестовала двух граждан России по подозрению в госизмене
- 8 дек
- Зеленский назвал точный год окончания конфликта на Украине
- 8 дек
- В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
- 8 дек
- Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по объектам и технике ВСУ
- 7 дек
- «Прострелили ноги»: Российские военные рассказали о пытках в украинском плену
- 7 дек
- Путин: спецоперация — длительный процесс
- 7 дек
- Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России
- 7 дек
- Композитор Андрей Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Читайте также
79%
-0.37 65.68
-0.22
Нашли ошибку?