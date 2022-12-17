Вас просто залечат! Ксенофонтова решила «договориться» с возможной онкологией

Знаменитость приняла свой диагноз и теперь полагается только на Бога.

Актриса Елена Ксенофонтова поделилась личной историей борьбы с тяжелым недугом. По словам знаменитости, у нее обнаружили рак. Но не все специалисты сошлись во мнении — большинство так и не смогли поставить точный диагноз. Из-за этого была путаница с лечением, мало того, что терапия не принесла никакой пользы, так еще и ударила по организму.

«Столько лечиться, сколько в меня вкололи…буквально до состояния овоща…при неточном диагнозе…залечили так, что прибрела кучу сопутствующих болячек. Диагноз так толком и не поставили — общие изменения головного мозга». Два врача говорили — рак. И ты живешь с этим…» — отметила она в интервью Вячеславу Манучарову.

А потом, по словам знаменитости, один врач дал ей важный совет, благодаря которому удалось встать на ноги и жить дальше, хоть и болезнь никуда не делась.

«Врач из клиники Управления делами президента РФ сказал мне: «Знаете, Лена, область, вокруг которой крутится ваш диагноз, настолько не изучена, что мне вас жалко. Вас просто залечат. И диагноз поставить не могут. Если сможете научиться «договариваться» с болезнью и принимать анальгетики, к которым получится привыкнуть, будете жить», — рассказала Елена.

Слова так подействовали на актрису, что она пришла домой и обронила мужу фразу: «Будем договариваться». С этой установкой актриса живет по сей день и продолжает сниматься в кино. При этом болезнь укрепила ее веру в Бога.

«Мне кажется, что ситуация с болезнью — еще одно подтверждение существование Бога и его промысла», — подчеркнула знаменитость.

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