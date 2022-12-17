Постпред республики Крым назвал позицию Штатов по полуострову объявлением войны

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 128

Постпред Крыма Мурадов посчитал заявление Штатов по полуострову объявлением войны

Постпред республики Крым назвал позицию Штатов по полуострову объявлением войны

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

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В начале декабря руководитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщал, что Вашингтон не запрещает использовать оружие США против Крыма.

Заявление Штатов по крымскому полуострову является «объявлением войны», которую в Вашингтоне поручают вести чужими руками. Такое заявление сделал постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдется», — сказал Мурадов в беседе с РИА Новости.

Вице-премьер правительства республики отметил, что посягательство на полуостров для крымчан равносильно призыву бомбить Вашингтон.

Перед этим координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что Штаты признают за украинской стороной право на проведение военных операций в Крыму, потому что считают полуостров территорией Незалежной.

В начале декабря руководитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщал, что Вашингтон не запрещает использовать оружие США против Крыма. По словам руководителя внешнеполитического ведомства Самостийной, Киев никогда не пойдет на мирное соглашение с Москвой, если Донбасс и Крым останутся подконтрольными РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для России значит резолюция ООН о Крыме.

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