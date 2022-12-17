«Отказ от еды и машин»: что происходит с европейцами этой зимой

Крис Роман признается, что купил для себя дом поменьше, а также не исключил переезд на зимовку в Россию.

Зима в самом разгаре, а европейцам от этого только хуже. Особенно тяжело приходится жителям Бельгии. Как рассказал местный политолог Крис Роман URA.RU, в стране цены на энергоносители повысились уже втрое, а еще только декабрь.

«Если раньше, по расчетам бельгийских специалистов, среднестатистическая семья платила максимум 800 евро в год за энергию, это газ, плюс электричество, то сейчас — 9300 евро. И мы ожидаем дальнейшего роста цен на фоне российской операции на Донбассе и огромных потрясений: меньше еды, ресторанов, возможно, даже ни одного, поездок на машинах, материальных покупок», — говорит эксперт.

Также, по его словам, вполне возможны принудительные продажи активов и бесконечная работа для судебных приставов.

На вопрос, что же спасет жителей Бельгии этой страшной зимой, политолог ответил — ничего. Даже печное отопление.

«Предвидя развитие ситуации, я купил дом поменьше. Топлю его пеллетами (древесные топливные гранулы, — прим. ред). В прошлом году мешок на 15 кг я покупал за 3,8 евро. Сейчас стоимость его — 12 евро! Это в месяц почти на 300 евро, плюс электричество, которое в три раза дороже. Это тоже надо учитывать. Так что этой зимой у меня есть дополнительные расходы в размере 500 евро в месяц. Раньше — 50 евро в месяц. С учетом перелета, я буду жить в России гораздо дешевле, чем в Бельгии. В РФ я плачу в среднем за электроэнергию 2500 рублей в месяц», — заключил Крис Роман.

Кстати, уезжать на зимовку в Россию и правда становится неким трендом. Например, в Калининград все чаще стали прибывать жители Германии. По их словам, «на зимовку». Так, арендуя квартиру в российском городе, они экономят огромные деньги, а калининградцы, тем самым, неплохо зарабатывают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как немцы массово прибывают в Калининградскую область.