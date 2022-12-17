Роскосмос: Работа на МКС после ЧП продолжается в штатном режиме

Работа на Международной космической станции (МКС) после ЧП продолжается в штатном режиме. Об этом заявили в Роскосмосе.

«Полет российского сегмента Международной космической станции продолжается в штатном режиме, космонавты работают по графику, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении корпорации, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что полеты постоянно контролируются и анализируются специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Разгерметизация радиатора внешней системы терморегулирования корабля произошла 15 декабря в российском сегменте станции. В настоящее время температура в жилой части корабля и в приборно-агрегаторном отсеке находится в заданных пределах. Неисправностей после проведения тестов систем не обнаружено.

Кроме того, причины нештатной ситуации выясняют две рабочие группы, которые анализируют техническое состояние корабля «Союз МС-22». На основании этого будут выработаны рекомендации, как для космонавтов, так и наземных служб по дальнейшим действиям.

«В конце декабря планируется совещание, на котором будут заслушаны выводы рабочих групп и приняты решения по дальнейшим действиям», — добавили в Роскосмосе.

Подготовка к запуску корабля «Союз МС-23» с космодрома Байконур продолжается. Кроме того, в случае необходимости, она может быть ускорена, если потребуется в более ранние сроки доставить на МКС другой экипаж или необходимое оборудование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях произошедшей на МКС аварии с разгерметизацией обшивки корабля «Союз МС-22».