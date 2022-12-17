Угроза взрыва осложняет тушение крупного пожара на складе во Владивостоке

Пожарные Владивостока вынуждены отвести экипажи на расстояние от эпицентра пожара на одном из складов города из-за угрозы взрыва.

По данным МЧС Приморья, площадь возгорания на складе на Карьерной улице к моменту прибытия служб уже составляла 1100 квадратных метров. Огнем была охвачена кровля здания. Через некоторое время произошло обрушение.

Известно, что для тушения пожара, которому был присвоен второй ранг, требуются не только дополнительные силы, но и запасы воды и техники.

Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.