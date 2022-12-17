Зепюр Брутян подогрела слухи о беременности нарядом для премьеры Прилучногочно

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 63

Актриса Зепюр Брутян впервые после объявления о беременности вышла в свет

Зепюр Брутян подогрела слухи о беременности нарядом для премьеры Прилучногочно

Фото: Instagram* / bugevuge

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Все вопросы журналистов об интересном положении звезда проигнорировала.

Жена актера Павла Прилучного — Зепюр Брутян — подогрела слухи о своей беременности очередным выходом в свет. На премьере фильма «Мажор в Сочи» она появилась в наряде, не позволяющем разглядеть фигуру. Прежде в прессе появились кадры, на которых живот артистки выглядит уже значительно округлившимся. Дабы не давать журналистам и фанатам почву для очередных обсуждений в этот раз Брутян надела свободный черный брючный костюм с пиджаком с мужского плеча.

Тем не менее, сплетни родились не на пустом месте. Сначала в сети появились снимки якобы беременной 26-летней актрисы. Позже ее вместе с мужем заметили в подмосковном госпитале Лапино, где в перинатальном отделении звезд принял один из известнейших в столице акушеров-гинекологов. Но никаких подтверждений прессе селебрити давать не хотят. Молодая жена Прилучного не придерживает животик, не надевает розовые рюши и не говорит о соответствующих планах — молчит в брутальном Total black, поправляя эффектную копну афрокосичек.

На премьере фильма пара появилась в компании детей Прилучного от первого брака с Агатой Муцениеце — Мией и Тимофеем. Новая избранница отца обнимала ребят, позируя перед камерами. Как рассказывали сами актеры, Брутян удалось быстро наладить общение с наследниками мужа, всей четверкой они весело проводят время в Москве и периодически отдыхают за городом.

Информатор Starhit.ru из окружения звездных супругов рассказал, что Брутян уже на четвертом месяце. Прилучный окружает возлюбленную заботой и вниманием, буквально пылинки сдувает, тщательно следит за ее здоровьем и сопровождает на каждом приеме у врача. Источник отметил, что беременность протекает легко, и у будущих родителей нет повода для переживаний, потому актриса и продолжает вести активный образ жизни — светский и профессиональный.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян зарегистрировались еще весной, а отпраздновали важный шаг с размахом в конце августа. Это было одно из самых ожидаемых и пышных событий отечественного шоу-бизнеса, сам жених называл торжество свадьбой года. Дали клятвы верности друг другу актеры на родине невесты в Армении. Ранее, писал 5-tv.ru, Брутян рассказала о главном достоинстве Прилучного.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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