«За Донецк»: Целые области Украины перешли на аварийные отключения света

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Российские войска продолжают наносить точечные удары по критической инфраструктуре Украины.

«За Донецк»: Целые области Украины перешли на аварийные отключения света

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov; 5-tv.ru

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На этой неделе Донецк пережил самый массированный обстрел за все время конфликта с 2014 года. В среду, 14 декабря, в столице ДНР и окрестностях было зафиксировано 225 попаданий, в четверг — 222.

Со стороны ВСУ летели снаряды разных калибров, но чаще всего использовали реактивные системы залпового огня. Городские кварталы накрывали пакетами «Града» и чешской установки «Вампир». Десятки поврежденных зданий, в том числе главный храм Донецка, театр оперы и балета. Семеро погибших, 23 раненых только за два дня. Реактивные снаряды дают много осколков. Есть версия, что такие обстрелы «по площадям» устраивают кочующие установки. Специально, чтобы на их поиски отвлечь силы и средства с других участков.

Ответ на варварские обстрелы донецких городов был несимметричным, но эффективным. По военным и связанным с ними энергетическим объектам Украины прилетели сначала беспилотники типа «Герань», следом крылатые ракеты. Киев засекречивает информацию по местам попаданий.

Однако известно о прилетах по ДнепроГЭС, причем уже не по трансформаторам, которые можно заменить, а по машинному залу — а это требует годы ремонта.

Целые области Украины перешли на аварийные отключения света. Киев упорно перенаправляет оставшуюся энергию мимо городов на военные конвейеры. На обломках ракет можно было прочитать «За Рязань» — очевидно, ответ за атаку на прошлой неделе по аэродрому Дягилево под Рязанью, и «За Донецк».

Замедлить наступление союзных сил на Донецком фронте Киеву своими провокациями не удается.

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