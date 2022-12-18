Ежедневные разведки боем: Что происходит на луганском направлении

Между Сватово и Кременной бойцы ВСУ постоянно ищут слабые места в российской обороне.

При этом украинские, да и западные эксперты грезят о готовящемся масштабном ударе по российским позициям. Наиболее вероятная цель — Мелитополь. Он стоит на пересечении важных дорог, в том числе сухопутной трассы в Крым.

Другое возможное направление — Луганское — здесь между Сватово и Кременной, южнее под Красным Лиманом ВСУ ежедневно проводят разведки боем. Безуспешные.

Так что наполеоновские планы ВСУ — скорее всего атака, информационно-ободряющая, для украинцев… Такая же, как заявление, что у России ракеты закончились — раз 8 уже…

И все же нельзя врага недооценивать. Репортаж с луганского направления Ярослава Богата.

Улыбка на лице 23-летнего танкиста с позывным «Малой», пожалуй, лучше каких-то объяснений, характеризует состоянии дел на их участке фронта. И успехом своей работы, конечно же хочется поделиться, в первую очередь с родными.

«Я наводчик оператор вот этой машины. Ну я с нее стреляю. Хочу передать привет маме, папе, младшему брату, всем привет», — сказал танкист.

Очередной осмотр перед боевой работой. Проверить башню, системы управления огнем.

«Посмотрели чтобы под башней ничего не было, чтобы пусто, когда башня будет крутиться чтобы ничего не переломало», — рассказал боец.

Гусеницы вспахивают промерзшую землю. До передовой рукой подать, но подбираться ближе, чем на пушечный выстрел, задачи сегодня нет. Получив координаты, танковая пара снова выдвигается на работу. На поиск выгодной для стрельбы позиции минимум времени, огонь должен застать противника врасплох.

Это очень слаженная работа, сразу нескольких подразделений, не только танкистов. Перед ними, в самую глубь передовой идут еще разведчики и они уже координируют огонь по противнику.

Группа бойцов «на броне», зачастую подбирается к противнику намного ближе танков. Так было и при выполнении этой боевой задачи.

Обычно противник, которого обнаружат эти ребята, очень скоро становится танковой мишенью. В дело идут беспилотники — очень желанная цель для боевиков ВСУ, иногда квадрокоптеры приходится буквально заземлять.

«Есть, да, на леску его прикручивают, хватают за один из винтов, например, даже если перебьют управление можно виток застопорить и тащить его на себя», — рассказал коптерщик с позывным «Флинт».

Цели — разные, в основном укрепрайоны, блиндажи националистов. Тяжелую технику тоже поражают, уже давно она в основном иностранного производства — своего у украинцев ничего не осталось.

«Выезжаем, отрабатываем по нескольку раз, больше нескольких раз в день, как находят оперативные цели, так и выезжаем работать. В основном минометы и живая сила, попадались нашивки польские», — сказал боец с позывным «Жук».

И, судя по докладу командира танка после стрельбы, количество вражеских нашивок, которые чуть позже смогут найти танкисты второго армейского корпуса, значительно прибавится. Цель, по которой отработали экипажи, полностью уничтожена.