Постпред Крыма посчитал передачу Грецией ракетных комплексов Украине рискованной

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 24

Постпред Крыма Мурадов: Передача Грецией комплексов C-300 Украине рискованный шаг

Постпред Крыма посчитал передачу Грецией ракетных комплексов Украине рискованной

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Российская сторона раньше исходила из дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр.

Передача Грецией ракетных комплексов С-300 на Украину станет рискованным шагом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов», — сказал собеседник агентства.

Также он добавил, общественность Греции уже громко высказывает свое недовольство. Мурадов подчеркнул, помощники киевского режима должны понимать, российская сторона раньше исходила из дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр.

Постпред Крыма резюмировал, передача ракетных комплексов Киеву способна радикально подорвать греческий оборонительный потенциал.

До этого министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос говорил, что страна готова направить в Незалежную ракетные комплексы С-300, если в ответ Штаты направят в Афины комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot для их последующей установки на Крите.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Крыму посчитали объявлением войны.

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