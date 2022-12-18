В Москве открыт первый съезд Российского движения детей и молодежи

В Москве открыт первый съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. В ходе мероприятия определят название движения, а также направления деятельности, миссию и ценности. В нем принимают участие представители всех регионов страны. От каждого в столицу приехали по 13 детей, два педагога и председатель.

В рамках события запланированы дискуссионные площадки по различным темам. В их числе «Наука и технологии», «Культура и искусство», «Волонтерство и добровольчество» и другие. В официальную часть включена встреча участников движения с членами наблюдательного совета. О съезде высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это фантастическая возможность ребятам не идти на ощупь совершая может быть ложных шагов, а иногда даже ошибок. При выборе специальности, профессии, при поиске правдивой информации, а получать это в качестве вариантов для выбора вот таким цивилизованным дружеским товарищеским образом», — сказала дипломат в беседе с 5-tv.ru.

Она также отметила, дети и молодые люди смогут ознакомиться со стажировками, экскурсиями и выездными мероприятиями.

«Любое предложение, которое к нам поступит для того, чтобы дети имели возможность попрактиковаться, ознакомиться с профессией, мы с удовольствием рассмотрим», — подытожила Захарова.

Закон о создании движения детей и молодежи был подписан президентом России Владимиром Путиным в середине июля. Съезд продлится до 20 декабря.

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