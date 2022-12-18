«Непростые обстоятельства»: Дима Билан бросил пить

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Рита Миронова
Рита Миронова 3 478

Дима Билан признался, что бросил пить после проблем с алкоголем

«Непростые обстоятельства»: Дима Билан бросил пить

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист увидел себя пьяного со стороны и ужаснулся.

Известный российский поп-исполнитель Дима Билан решил отказаться от алкоголя после ряда проблем. По словам певца, он попадал в неприятные ситуации из-за своей пагубной привычки, о чем потом очень жалел.

«У меня же был яркий инцидент в Самаре, городе, который стал мне родным. Я искупил свою вину сполна», — рассказал Билан в программе «Ты не поверишь!».

Тогда певец вышел на сцену пьяный, после чего повторно дал концерт в Самаре, но уже бесплатно, чтобы извиниться перед поклонниками. Также Билан выходил нетрезвым на сцену в Казахстане год назад. Эти события, по словам артиста, привели его к решению отказаться от алкоголя совсем.

«Вы знаете, иногда бывает странно, что человек не пьет, не выпивал или не знает этого опыта в жизни, у него не было, он не познал всю соль жизни. Я познал абсолютное истязание себя после этого поступка. У меня обстоятельства были непростые в тот момент», — раскаялся Билан.

Кроме того, у 40-летнего артиста в последнее время было много проблем со здоровьем — он сильно похудел и перенес тяжелую операцию. Сейчас Билан признается, что главное для него — беречь здоровье и поменьше болеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую стадию алкоголизма поставили Диме Билану врачи.

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