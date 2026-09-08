На костылях и в инвалидном кресле: Тодоренко рассказала о проблемах со здоровьем

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

Врачи второй раз говорят шоувумен о переутомлении.

Регина Тодоренко оказалась в инвалидном кресле — фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Регина Тодоренко передвигается на костылях из-за проблем с коленом

Телеведущая Регина Тодоренко вынуждена пользоваться костылями. Артистка также показала себя в инвалидном кресле. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, пишет 7Дней.ру.

Шоувумен заявила, что виной тому проблемы с коленом: травматолог выявил у нее перенапряжение связок и скопление жидкости в коленном суставе. По ее словам, это уже второй случай за последнее время, когда медики указывают на ее переутомление.

«Дважды за последние месяцы в заключении врача звучит слово „натруженность“. <…> Первый раз фониатр сообщила, что мои голосовые связки в гипертонусе от сильной нагрузки на работе. Второй раз вот теперь травмотолог сказал, что перегружены связки на ноге, в колене жидкость», — написала Регина.

Фотография, где артистка, сидит в инвалидном кресле с зафиксированной в ортезе правой ногой, была сделана в больнице. Она уточнила, что в ближайшие дни ей придется пользоваться специальными средствами.

Кроме того, Тодоренко поведала историю о том, как одна из поклонниц восхитилась ее образом жизни. При этом незнакомка попросила Регину «немного замедлиться». Ведущая призналась, что этот разговор заставил ее задуматься.

«Я поняла, что вгоняю не только себя в напряжение, но еще и свою аудиторию. Своим примером я показываю, что нет ничего возможного, но забываю, что за этим невозможным стоит очень много усилий и терпения», — сказала она.

Ранее певица Ольга Бузова рассказала о своих проблемах со здоровьем.

Telegram/Регина Путешественница/todorenkoregina

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