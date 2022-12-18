Путин на следующей неделе примет участие в заседании Минобороны

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 10

Президент Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны

Путин на следующей неделе примет участие в заседании Минобороны

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Также глава государства в ближайшее время проведет заседание Госсовета о реализации молодежной политики.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на грядущей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Об этом заявили в эфире телеканала «Россия 1».

Информации о точной дате и времени проведения участия главы государства в настоящий момент нет.

Кроме того, появились подробности и о других мероприятиях в графике президента на следующую неделю. Во-первых, Владимир Путин отправится в Минск. Во-вторых, пройдет заседание Государственного совета о реализации молодежной политики в современных условиях. Также глава страны вручит государственные награды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин впервые лично принял участие в работе Объединенного штаба войск, задействованных в спецоперации. Верховный Главнокомандующий встретился с командованием группировки в минувшую пятницу и работал в штабе СВО весь день.

-5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 декабря

Последние новости

16:32
Путин на следующей неделе примет участие в заседании Минобороны
16:16
Российские войска взяли под контроль село Яковлевка в ДНР
16:02
«Не бедный»: Анна Семенович нашла себе жениха в компании друзей
15:46
Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев
15:31
Асмус впервые вышла в свет после публичной перепалки с Харламовым
15:15
В Москве открыт первый съезд Российского движения детей и молодежи

Сейчас читают

Европейский политолог: жители ЕС погрязнут в долгах и начнут отказываться от еды
"Его изолировали от всех": Левкин потерял связь с больным 75-летним Алибасовым
Согласовано с женами: SHAMAN лично делает прически музыкантам перед концертом
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023