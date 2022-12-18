Путин на следующей неделе примет участие в заседании Минобороны

Также глава государства в ближайшее время проведет заседание Госсовета о реализации молодежной политики.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на грядущей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Об этом заявили в эфире телеканала «Россия 1».

Информации о точной дате и времени проведения участия главы государства в настоящий момент нет.

Кроме того, появились подробности и о других мероприятиях в графике президента на следующую неделю. Во-первых, Владимир Путин отправится в Минск. Во-вторых, пройдет заседание Государственного совета о реализации молодежной политики в современных условиях. Также глава страны вручит государственные награды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин впервые лично принял участие в работе Объединенного штаба войск, задействованных в спецоперации. Верховный Главнокомандующий встретился с командованием группировки в минувшую пятницу и работал в штабе СВО весь день.