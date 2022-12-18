«Я только прилетел» — Политов ничего не знает о госпитализации дочери

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 315

Владимир Политов узнал о госпитализации дочери во время приземления в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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По предварительной информации, 22-летняя Алена находится в отделении реанимации.

Обеспокоенный отец, солист группы «На-На» Владимир Политов не может дозвониться до дочери. Знаменитый певец только приземлился в Москве и узнал о госпитализации 22-летней Алены.

«Я только прилетел. Не могу дозвониться», — сообщил Политов в комментарии 5-tv.ru.

По предварительной информации, Алена Политова была госпитализирована из дома в отделение реанимации московской больницы. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, девушка находится в коме и подключена к ИВЛ.

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