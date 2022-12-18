Корпус больницы в Донецке загорелся после обстрела ВСУ

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 49

По данным мэра города Алексея Кулемзина, пациентов переводят в уцелевшие палаты.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Корпус больницы им. Калинина в Донецке загорелся после обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев в Telegram.

По уточненным данным, очагов возгорания не обнаружено. Есть серьезные разрушения. Предварительно, один человек тяжело ранен. Также есть пострадавшие средней степени тяжести. Точное число уточняется.

«Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты», — резюмировал Кулемзин.

Информация уточняется.

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