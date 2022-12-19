Исполнительница воспитывает двоих детей от бизнесмена Игоря Сивова, младшему сыну на днях исполнился год. Недавно знаменитость рассказала о пережитой измене.

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, спровоцировала бурное обсуждение ее третьей беременности очередным постом в социальных сетях. Звезда и ее супруг-бизнесмен Игорь Сивов лишь недавно отпраздновали первый год жизни младшего сына Саффрона. У пары также подрастает дочь Симба. Тщательно рассмотрев фигуру исполнительницы в новом видео, поклонники постановили — третий малыш не за горами.

Нюша с семьей незадолго до рождения Саффрона переехала в Дубай. Избранник певицы ведет дела в Арабских Эмиратах и часто бывает в командировках. Как говорила сама артистка, она решила не разлучаться более надолго с любимым и согласилась поселиться за границей. Как выяснилось позже, селебрити просто решила внимательнее следить за Сивовым, который изменил ей во время второй беременности.

Подробностей семейной драмы супруги не раскрывали. Говорили лишь общие фразы о вине обоих и стремлении пережить невзгоды вместе и сохранить любовь. Сивов, стоит отметить, делал неоднозначные намеки, рассуждая и о вероятности измены со стороны женщины, и об утрате сексуальности. Так что непонятно, то ли Нюша загуляла в интересном положении, то ли ее большой живот не возбуждал благоверного.

Так или иначе, сегодня знаменитости вместе, празднуют день рождения сына и с уверенностью смотрят в будущее. Блогер Мария Погребняк уверена: еще немного — и запустят по примеру Елены Блиновской курс с названием «Как пережить измену» или вроде того. А Нюша тем временем готовится к Новому году. В очередном ролике она предстала перед публикой в открытом платье, шагающей за подарками по солнечному Дубаю.

Уверенная походка, стройные ножки и заметно выпирающий живот — фанаты бросились обсуждать фигуру звезды. Неужели она снова ждет ребенка? Это способ наладить отношения с мужем или неудачный ракурс? Одни не сомневаются, другие напоминают, что после двух беременностей добиться осиной талии и пресса кубиками бывает непросто, и Нюша, вероятно, просто не успела восстановиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж певицы оправдал измену в браке и почему популярный блогер Лена Миро пришла в ужас от его слов.