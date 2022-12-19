Четыре человека погибли при отравлении газом в Кузбассе

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 44

Трагедия произошла в Калтинском районе.

Четыре человека погибли при отравлении газом в Кузбассе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Четыре человека погибли в Кемеровской области из-за отравления угарным газом. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в Калтинском районе ранним утром 19 декабря. Сейчас обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Ранее похожий случай произошел в Калуге. Однако в тот раз все выжили - пострадавших было пятеро, среди них двое взрослых и трое детей

Подобная история случилась и в дагестанском Дербенте в сентябре. Тогда отравились 13 человек в кафе, возраст некоторых из них не достиг 18 лет. Известно, что пострадавшие выполняли работу официантов в общепите. Три человека оказались в реанимации. Медработники оперативно оказали помощь отравившимся, состояние пациентов удалось стабилизировать. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как гласила одна из неофициальных версий, причиной отравления могла стать неисправность оборудования для приготовления еды. Соответствующие органы оперативно провели проверку в заведении.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры изнутри хостела, где при пожаре погибли восемь человек.

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