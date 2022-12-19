Если закроют: Собчак назвала причину, по которой «сбежит» из России

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 922

Собчак назвала закрытие границ причиной для эмиграции из России

Если закроют: Собчак назвала причину, по которой «сбежит» из России

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Знаменитая журналистка всегда имеет план «Б» на безнадежный случай.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак объяснила, что могло бы сподвигнуть ее на эмиграцию из родной страны. По ее словам, этому может послужить только одна причина, однако даже в ней звезда начинает сомневаться.

«Задавались с друзьями этим вопросом еще до начала событий 24 февраля. Мы любили, сидя в компании, обсуждать, что станет точкой, когда ты понимаешь, что надо валить из страны. Все давали разные ответы. Я помню, что всегда говорила: „Ну, если границы закроют“», — заявила светская львица на своем YouTube-канале.

При этом Собчак отметила, что несмотря на открытые границы сегодня, она ждет объявления от правительства о полном запрете на выезд из страны. Но, по ее словам, если такое действительно произойдет, то причина эмиграции уже будет в другом.

К слову, недавно эпатажная журналистка была другого мнения. Еще в ноябре ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского арестовали по делу о вымогательстве у главы госкорпорации Сергея Чемезова. Тогда телеведущая настолько испугалась, что пешком перешла границу с Литвой, а на пограничном пункте показала израильский паспорт. 5-tv.ru опубликовал кадры перехода Собчак через границу.

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Если закроют: Собчак назвала причину, по которой «сбежит» из России

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