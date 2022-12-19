В долгах как в шелках: Суд обязал сына Алибасова вернуть восемь миллионов рублей

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 89

Суд взыскал с сына Бари Алибасова более восьми миллионов рублей долга

В долгах как в шелках: Суд обязал сына Алибасова вернуть восемь миллионов рублей

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Молодой человек задолжал банку крупную сумму и сейчас находится на грани разорения.

Пресненский суд Москвы взыскал более восьми миллионов рублей с сына Бари Алибасова Бари. 5-tv.ru стали известны подробности судебного процесса.

«Взыскана с Алибасова Б. Б. в пользу ПАО „Совкомбанк“ задолженность по кредитному договору в размере 8 395 902 рублей 38 копеек, проценты за пользование кредитом по ставке 11,44% годовых, начисленных на сумму остатка основного долга, с 18 августа 2022 года по дату вступления решения суда в законную силу, неустойку в размере ключевой ставки Банка России на день заключения договора», — рассказал источник.

Также суд взыскал с Бари Алибасова-младшего 56 тысяч рублей для оплаты госпошлины.

«Обращено взыскание на предмет залога, недвижимое имущество, путем реализации с публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере 11 610 100 рублей», — сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что представитель Алибасова не явился на заседание. Продюсер может лишиться имущества, если не рассчитается по кредиту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Бари Алибасова собирается разбираться с долгами.

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