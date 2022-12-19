Эксперты «Роскосмоса» установили точную область повреждения «Союза МС-22»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Важные детали помогли обнаружить фото и видео, присланные экипажем.

Эксперты «Роскосмоса» установили точную область повреждения «Союза МС-22»

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Специалисты «Роскосмоса» точно определили место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС). Об этом заявил источник РИА Новости.

«Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи (фиксирует ее в определенном положении. — Прим. ред.)» — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что место повреждения получилось найти благодаря фотографиям и видеоматериалам, которые прислал экипаж МКС. Как заявили в пресс-службе «Роскосмоса», специалисты продолжают вести работу по анализу поступившей информации.

К слову, 15 декабря произошла разгерметизация радиатора внешней системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22». Вследствие этого появилась трещина, из которой полностью вытекла охлаждающая жидкость внешней обшивки.

Теперь космонавты на орбите и инженеры с Земли определяют, насколько космический корабль пригоден для обратного полета на планету. Если это окажется невозможным, то «Союз МС-22» «отстрелят» от станции и пришлют к МКС «запасной», который поможет экипажу в составе Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной спуститься на Землю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в «Роскосмосе» планируют справиться с ЧП после повреждения корабля «Союз МС-22».

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